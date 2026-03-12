В Геленджике расчистят русла рек, чтобы избежать паводков

В 2025 году в Геленджике расчистили русла четырех рек общей протяженностью 14,9 км, сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. В текущем году работу планируется провести в руслах рек Яшамба, Адерба, Текос и Догуаб во избежание паводков.

Глава администрации Геленджика заявил, что на определенных местах курорта действуют гидрологические посты, специалисты отслеживают уровень воды в реках. На случай ЧС собраны 544 человека и 167 единиц техники, на круглосуточном дежурстве находятся 100 человек и 32 единицы техники.

В наличии муниципалитета, по словам Алексея Богодистова, 16 мотопомп для откачки воды и 132 источника резервного питания на случай аварийного отключения электричества.

Мэр Геленджика также сообщил, что в городе работают 92 сиренно-речевые установки, которые находятся в постоянной готовности.

София Моисеенко