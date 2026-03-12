В Ростовской области объем розничной онлайн-торговли вырос на 12,7%

За девять месяцев 2025 года объем розничной онлайн-торговли в Ростовской области вырос на 12,7% — до 134,2 млрд руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы департамента потребительского рынка региона.

В тот же период доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли региона возросла с 8,8% до 8,9%.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в январе-сентябре 2025 года объем общего оборота розничной торговли вырос на 4,7%, достигнув 1,7 трлн руб. Доля организованного сектора в общем объеме достигла 94,4% против 94,1% годом ранее. Торгующие организации и предприниматели, работающие вне рынков, увеличили продажи на 5,1%.

Наталья Белоштейн