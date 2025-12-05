Оборот розничной торговли Ростовской области вырос на 4,7% в 2025 году

Жители Ростовской области за десять месяцев 2025 года потратили на покупки товаров 1,7 трлн руб., что на 4,7% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, продажи в магазинах и торговых центрах продолжили опережать рыночную торговлю. Доля организованного сектора в общем объеме достигла 94,4% против 94,1% годом ранее. Торгующие организации и предприниматели, работающие вне рынков, увеличили продажи на 5,1%.

Рыночно-ярмарочная торговля заняла 5,6% от общего объема продаж против 5,9% в прошлом году. Этот сегмент показал снижение на 1,8%.

«Оборот общественного питания за январь-октябрь составил 76,4 млрд руб. Рост в сфере общепита достиг 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», – говорится в сообщении.

Валентина Любашенко