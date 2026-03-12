Посол Ирана предупредил о возможной корректировке сроков поставок газа из России

Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, сообщил в интервью «РИА Новости» посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он уточнил, что сроки реализации проекта могут быть скорректированы, в том числе из-за «геополитических событий».

Господин Джалали заверил, что сотрудничество Ирана и России в газовом секторе остается частью стратегического партнерства двух стран и не зависит «исключительно от региональных условий». «Геополитические события, а также некоторые технические и финансовые соображения могут повлиять на сроки реализации проекта»,— пояснил посол.

Россия планирует поставлять газ в Иран по трубопроводу через Азербайджан. Объем поставок составит до 1,8 млрд куб. м в год. В сентябре 2025 года Казем Джалали сообщал, что страны обсудили все вопросы, кроме цены. В начале января посол Ирана заявил о решении почти всех вопросов по поставкам российского газа. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

