Посол назвал сроки начала поставок российского газа в Иран

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что первый этап поставок российского газа в республику начнется через несколько месяцев. Он также добавил, что на следующей неделе представители двух стран обсудят цены на топливо.

«На следующей неделе российские чиновники из энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы завершить обсуждение вопроса об импорте газа из России. Все вопросы, за исключением вопроса по цене, уже решены»,— сказал Казем Джалали (цитата по Tasnim).

Как уточнил посол, для запуска второго и третьего этапов поставок газа необходима дополнительная инфраструктура. Инвестиции для ее создания направит российская сторона, добавил он.

Россия будет поставлять газ в Иран по трубопроводу через Азербайджан. Объем поставок составит до 1,8 млрд куб. м в год.