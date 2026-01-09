Посол Ирана сообщил о решении почти всех вопросов по поставкам газа из России

Москва и Тегеран решили почти все вопросы, связанные с поставками российского газа в Иран. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали. По его словам, проект поставок газа из России находится «на завершающей стадии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Ирана в РФ Казем Джалали

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Посол Ирана в РФ Казем Джалали

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Джалали также сообщил, что в 2025 году страны решили большую часть вопросов по строительству железной дороги на участке Решт — Астара, которая входит в состав международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Договор о достройке страны подписали еще в 2023 году. Основной вопрос по покупке земельных участков будет полностью решен к марту 2026 года, отметил посол.

Россия планировала начать поставлять газ Ирану в 2025 году. В сентябре Казем Джалали сообщал, что страны обсудили все вопросы, кроме цены. По его словам, для запуска следующих этапов поставок необходима дополнительная инфраструктура.

Россия планирует поставлять газ в Иран по трубопроводу через Азербайджан. Объем поставок составит до 1,8 млрд куб. м в год.