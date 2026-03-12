Посол Ирана в России: никто в Тегеране не думает о переговорах с США

Иран подвергается жестокой агрессии со стороны США и Израиля, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке никто в Тегеране не думает о переговорах с Вашингтоном.

«Первоочередной задачей страны является защита национального суверенитета и территориальной целостности. В таких обстоятельствах никто не думает о переговорах с США»,— сказал господин Джалали в интервью «РИА Новости».

Как напомнил посол, Иран до этого вел переговоры с США, в том числе дважды — с представителями президента США Дональда Трампа. Дипломат считает, что эти переговоры «были прелюдией к началу агрессии и инструментом обмана». «Иран никогда не покидал стол переговоров, потому что уверен в характере своей ядерной программы и не видит никаких препятствий для мер по укреплению доверия и прозрачности в отношении себя»,— заверил он.

США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе, а также фактически перекрыла Ормузский залив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи исключил проведение новых переговоров с США из-за «горького опыта». Канал Al Mayadeen сообщал, что Тегеран отказывается от любых переговоров, пока не получит от Вашингтона гарантии.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет у операции конца».