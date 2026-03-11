Al Mayadeen: Иран требует от США гарантий для начала переговоров

Тегеран отказывается от любых переговоров, пока не получит от Вашингтона гарантии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Иране.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий»,— указано в публикации телеканала в соцсети Х.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью PBS News исключил возможность диалога с Вашингтоном из-за «очень горького опыта» предыдущих контактов. 10 марта в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп заявил, что может провести переговоры с Ираном «в зависимости от условий».

4 марта Axios писал, что израильская разведка подозревала тайные переговоры США и Ирана. По словам одного из источников издания, Вашингтон не ответил ни на один запрос Ирана.