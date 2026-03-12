Аэропорт Сочи возобновил работу спустя десять часов

Росавиация сообщила, что в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Они действовали в течение 10 часов.

11 марта аэропорт Сочи работал три часа. В предыдущий раз он не принимал и не отправлял рейсы в течение 21 часа. Десятки авиарейсов были отменены.

Власти Краснодарского края сообщали о налете БПЛА на регион. В Сочи пострадал один человек. Минобороны России заявляло, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».