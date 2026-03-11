В Сочи один человек пострадал при падении обломков БПЛА

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края. После атаки беспилотников в городе отменены десятки авиарейсов.

Обломки упали на дом в Адлерском районе Сочи, повреждена крыша здания. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали медицинскую помощь на месте, уточнили в штабе. Мэр Сочи Андрей Прошунин пообещал помочь восстановить поврежденный дом.

Аэропорт Сочи ограничил прием и выпуск самолетов. В аэропорту задержано и отменено более 70 рейсов, передает ТАСС. В городе до сих пор действует режим опасности БПЛА. «Благодарен руководителям предприятий сферы гостеприимства, которые идут нам навстречу и помогают разместить пассажиров... В Адлерском районе дополнительно обеспечили номерами порядка 400 пассажиров, большое количество людей размещают авиакомпании»,— уточнил господин Прошунин.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 марта над Краснодарским краем уничтожили БПЛА, их число ведомство не уточняло. Мэр Сочи призвал не отправлять детей в сады и школы из-за угрозы атаки БПЛА.