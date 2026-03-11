«Хезболла» объявила о начале военной операции против Израиля

Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале военной операции против Израиля, передает «Аль Джазира». Группировка совершила совместную с Ираном атаку на север Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны Израиля.

Атака стала первым скоординированным ударом «Хезболлы» и Ирана по Израилю с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По информации израильских источников «Аль Джазиры», группировка выпустила по еврейскому государству около 100 ракет.

Два человека на севере Израиля пострадали при массированном ракетном обстреле «Хезболлы», пишет The Times of Israel. В ответ Армия обороны Израиля объявила о серии ударов по инфраструктуре группировки в Бейруте, следует из заявления ЦАХАЛа.

2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В Армии обороны Израиля заявили, что группировка вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории. На следующий день ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждал, что это необходимо для защиты от обстрелов израильских приграничных районов.