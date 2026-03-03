Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

Израильские войска вошли на юг Ливана, чтобы защитить от обстрелов приграничные регионы Израиля. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац. По его словам, он отдал приказ военнослужащим продвинуться и занять дополнительные стратегические позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильская военная техника на границе с Ливаном

Фото: Shir Torem / Reuters Израильская военная техника на границе с Ливаном

Фото: Shir Torem / Reuters

«Чтобы предотвратить возможность прямого огня по израильским населенным пунктам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я разрешили ЦАХАЛу продвинуться и удерживать дополнительные господствующие позиции в Ливане и защищать оттуда приграничные населенные пункты»,— отмечается в заявлении господина Каца (цитата по The Times Of Israel).

Израильская армия отчиталась об ударах по командным центрам, складам оружия и спутниковым коммуникационным объектам разведки ливанского движения в Бейруте. При атаках на объекты «Хезболлы» был убит глава операции движения по вооружению, начальник штаба иранских сил «Кудс» Реза Хузаи. По данным армии Израиля, все пораженные объекты ливанское движение использовало для подготовки нападения на военнослужащих ЦАХАЛа и мирных жителей.

Утром 2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». Ливанское движение, утверждают в израильской армии, вступило в военный конфликт на стороне Ирана и ударило ракетами по территории Израиля. ЦАХАЛ призвал жителей 50 населенных пунктов Ливана эвакуироваться из–за предстоящих атак по объектам организации. При ударах по разным районам Ливана погиб 31 человек, еще 149 — получили ранения.