Совбез ООН принял резолюцию с осуждением атак Ирана на арабские страны

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к Ирану остановить атаки на арабские страны, сообщил корреспондент ТАСС. При этом атаки США и Израиля по Ирану не упоминались в принятом документе.

Резолюцию подготовил Бахрейн при поддержке стран Персидского залива. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались от голосования.

В документе отмечено, что ООН «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании». Страны считают такие действия республики нарушением международного права. В документе также осуждаются действия иранских властей по блокировке Ормузского пролива.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран нанес ответные удары по военным базам и инфраструктуре в странах Ближнего Востока. Несколько государств региона закрыли воздушное пространство. Иранские власти утверждают, что не хотят навредить населению ближневосточных стран, однако вынуждены наносить удары по базам США. 3 марта Axios со ссылкой на источники писал, что ОАЭ может отреагировать на атаки Ирана.