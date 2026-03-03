Axios: ОАЭ рассматривают возможность военных действий в ответ на атаки Ирана

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассматривают возможность принятия военных мер, чтобы прекратить удары ракет и беспилотников Ирана по стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

«ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана, — заявил собеседник издания, знакомый с дискуссиями в политических кругах эмиратов. — Несмотря на то что страна никак не участвует в войне, по ней уже было нанесено 800 ударов».

В ОАЭ считают, что «ни одна страна в мире» не стала бы пренебрегать пересмотром оборонной позиции в таких обстоятельствах, добавил источник Axios.

Как отмечает издание, с начала конфликта ОАЭ среди стран, атакованных Ираном, подверглись наиболее массированным атакам.

1 марта Минобороны ОАЭ заявило, что оставляет за собой право ответить на эскалацию со стороны Ирана и принять все необходимые меры для защиты суверенитета, безопасности и национальных интересов страны.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В числе целей назывались остановка ядерной программы, удары по военно-промышленному комплексу и флоту. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Иордании.