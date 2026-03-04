Посол Ирана в Австрии: Тегеран не намерен вредить жителям стран Ближнего Востока

Иран не стремится навредить населению стран Персидского залива, заявил посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахром. По его словам, действия Тегерана направлены исключительно против военных баз США в регионе, используемых для атак.

Дипломат подчеркнул, что иранская сторона поддерживала контакты с властями стран-партнеров в Персидском заливе. По его словам, те заверяли, что их территория не будет использована для нападения на Иран.

«К сожалению, во время текущей агрессии мы стали свидетелями того, что военные базы США использовались против нашей страны. Именно поэтому в целях самообороны мы были вынуждены наносить удары по этим военным базам»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на иранские атаки.