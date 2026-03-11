Запасы нефти в США выросли до максимума с мая 2025 года

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. Это максимальный уровень с мая 2025 года, следует из отчета Управления энергетической информации Минэнерго США.

Товарные запасы бензина в США уменьшились за неделю на 3,7 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей.

По данным ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США снизится в 2026 году на 110 тыс. б/с, в среднем до 13,3 млн б/с. В следующем году добыча снизится еще на 110 тыс. б/с, до 13,2 млн б/с, считает ОПЕК.

11 марта страны-участницы Международного энергетического агентства, в числе которых США, договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Решение должно снизить ценовую напряженность после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МЭА.