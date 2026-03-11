ОПЕК сохранила прогноз по спросу на нефть в 2026 году

Мировой спрос на нефть в 2026 году увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки, до 106,52 млн б/с, прогнозирует ОПЕК. Такую оценку организация впервые представила в августе 2025 года, с того момента прогноз не менялся. В 2025 году мировой спрос на нефть составил 105,15 млн б/с, указано в отчете ОПЕК.

В 2027 году организация ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,34 млн б/с, до 107,87 млн б/с. Добыча нефти и конденсата в США снизится в 2026 году на 110 тыс. б/с, в среднем до 13,3 млн б/с. В прошлом месяце прогноз организации был таким же. Прогноз на 2027 год также сохранен. Добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится еще на 110 тыс. б/с, до 13,2 млн б/с, считает ОПЕК.

Страны ОПЕК+ в феврале нарастили производство на 355 тыс. б/с и добывали на 189 тыс. б/с больше согласованного плана. Россия в прошлом месяце сократила добычу нефти к январю на 56 тыс. б/с, до 9,184 млн б/с. Страна добывала меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 390 тыс. б/с, следует из отчета организации.

1 марта восемь стран ОПЕК+, включая Россию, решили нарастить добычу нефти на 206 тыс. б/с в апреле. В сентябре 2025 года Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 млн б/с, с октября приступили к поэтапному отказу от дополнительных ограничений еще на 1,65 млн б/с. С января по март 2026 года действовала пауза в увеличении добычи.

Подробнее о добыче нефти в России — в материале «Ъ» «Баррель на вырост».