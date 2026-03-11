Абдразаков заявил о совместных проектах Михайловского и Севастопольского театров

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков прокомментировал «Ъ» свое назначение на пост художественного руководителя Михайловского театра и анонсировал совместные проекты с Севастопольским театром оперы и балета. В последнем он работает худруком с 2024 года.

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

«Всю жизнь я посвящаю искусству и опере. И теперь я готов направить всю свою энергию, опыт и знания на то, чтобы Михайловский театр бережно хранил вековые традиции и при этом смело смотрел вперед, открывая новые имена»,— отметил господин Абдразаков. Артист также поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за назначение на пост.

Ильдар Абдразаков — лауреат Государственной премии России, солист Большого и Мариинского театров, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Господин Абдразаков сотрудничал с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Риккардо Фрицца, Риккардо Мути, Джеймс Ливайн, Антонио Паппано. До Ильдара Абдразакова должность худрука Михайловского театра почти 19 лет занимал Владимир Кехман.

