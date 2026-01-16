В Михайловском театре назвали неожиданным увольнение Кехмана

Для сотрудников Михайловского театра оперы и балета увольнение Владимира Кехмана с поста художественного руководителя стало неожиданностью, сообщил «Ъ» источник в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«После того, как его уволили с поста генерального директора МХАТа имени Горького осенью прошлого года, мы конечно ждали подобного развития событий и у нас, — сказал источник. — И хотя процесс растянулся до 2026 года, это все равно стало неожиданностью».

В 2007 году Владимир Кехман был назначен на должность гендиректора Михайловского театра. В 2015 году он перешел на должность художественного руководителя. Сегодня городской комитет по культуре сообщил, что театр и господин Кехман расторгли трудовой договор по соглашению сторон. И. о. худрука назначен Александр Соловьев, который до этого проработал в театре пять лет.

В сентябре 2025 года Владимир Кехман был уволен с поста гендиректора МХАТ им. Горького. В отношении него расследуется уголовное дело о получении взятки в 27 млн руб от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РКС-Ренессанс» Марата Каргинова. Параллельно господин Кехман проходит по делу о растрате при реконструкции старой сцены театра.

Андрей Ершов, Санкт-Петербург