Бывшие сотрудники «Родных полей» хотят участвовать в их приватизации

Бывшие сотрудники экспортера из Ростовской области ООО «Родные поля» (прежнее название — ТД «Риф») считают себя пострадавшими от национализации компании. Они обратились в Росимущество с запросом, где попросили разъяснить порядок участия в аукционе по продаже 100% долей акций. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на сведения из запроса бывших работников предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ответ Росимущество сообщило, что по закону покупателями могут быть любые физические и юридические лица. Исключения составляют государственные и муниципальные предприятия, а также предприятия с долей госучастия более 25%. Помимо этого, покупателями не могут быть юридические лица, зарегистрированные в 40 государствах и территориях с льготным режимом налогообложения. Помимо этого покупателем не может выступать само ООО «Родные поля».

Национализированную в 2025 году ростовскую компанию «Родные поля» выставили на торги. Соответствующий лот объявило Росимущество. В конце февраля 2026 года «Родные поля» распоряжением Правительства РФ были включены в список национализированных ООО, подлежащих приватизации до 2028 года. Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с повышения 585 млн руб. Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала компании. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 марта.

Мария Хоперская