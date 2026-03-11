В Брянске при ракетном ударе ВСУ были повреждены 20 многоквартирных домов

При ракетном ударе ВСУ по Брянску были повреждены фасады и остекление 20 многоквартирных домов, около 200 квартир. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Сейчас первоочередная задача — временно закрыть тепловой контур в тех домах, где ударной волной выбило стекла... Ведется обследование пострадавших квартир, на текущий момент их более 150, но, предположительно, будет около 200. Повреждены 33 коммерческих объекта, больше 20 автомобилей»,— сообщил господин Богомаз.

По данным губернатора, последствия ракетного удара устраняют более 300 человек — сотрудники МЧС, работники строительных организаций Брянска, предприниматели и застройщики. В восстановительных работах участвуют и волонтеры — 150 человек. Ущерб оценивают 11 комиссий из сотрудников департамента строительства, жилищной инспекции, городской администрации.

По информации Александра Богомаза, 10 марта ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По версии СКР, ракет было не менее восьми. Семь человек погибли, более 40 пострадали. Повреждено свыше 70 объектов инфраструктуры, заявили в СКР. Расследуется уголовное дело о теракте. 11 марта в Брянской области объявлено днем траура.

