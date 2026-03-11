Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску выросло до семи

Число погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Вечером 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow. По словам губернатора, по городу ударили семью ракетами, по версии СКР — ракет было не менее восьми. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Расследуется уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

11 марта в Брянской области объявлено днем траура. У кольцевой развязки на улице Красноармейской в Брянске образовался стихийный мемориал в память о погибших.

Подробнее об ударе ВСУ по Брянску — в материале «Ъ» «Траур в тени Storm Shadow».