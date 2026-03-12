Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Признать виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы»,— огласил решение судья.

Гособвинение запрашивало пожизненный приговор для 15 из 19 фигурантов, по 19 лет и 11 месяцев — для трех подсудимых, а для последнего — 22 года и 10 месяцев. Защита потерпевших по делу просила назначить исполнителям по 25 лет тюрьмы, чтобы лишить их права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Из исполнителей вину признали все, кроме Рачабализоды. Последний отказался признавать себя террористом и заявил о «совершении джихада». Большинство пособников признали вину частично, пятеро подсудимых отказались признать вину.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по посетителям концерта «Пикник», а затем подожгли здание. Погибли 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, еще 609 признали потерпевшими.

