Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Признать виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы»,— огласил решение судья.

Гособвинение запрашивало пожизненный приговор для 15 из 19 фигурантов, по 19 лет и 11 месяцев — для трех подсудимых, а для последнего — 22 года и 10 месяцев. Защита потерпевших по делу просила назначить исполнителям по 25 лет тюрьмы, чтобы лишить их права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Из исполнителей вину признали все, кроме Рачабализоды. Последний отказался признавать себя террористом и заявил о «совершении джихада». Большинство пособников признали вину частично, пятеро подсудимых отказались признать вину.

За что суды давали массовые пожизненные сроки

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по посетителям концерта «Пикник», а затем подожгли здание. Погибли 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, еще 609 признали потерпевшими.

Подробнее — в материале «Ъ» «15 пожизненных за 149 жизней».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Пожар в «Крокус Сити Холле»

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Силовики около тел погибших

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

