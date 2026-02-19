Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Больше чем навсегда

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потребовали ужесточить наказание террористам

Прения сторон по делу о террористической атаке на «Крокус Сити Холл» завершились в военном суде в Москве. Выступавшие последними сообщники нападавших попросили снять с них обвинения в терроризме, а один из 19 подсудимых расплакался. Впрочем, извинения и слезы не повлияли на позицию потерпевших. Они попросили ужесточить наказание четверке обвиняемых, которые непосредственно убивали людей в концертном зале, чтобы они не могли надеяться на УДО спустя 25 лет заключения.

«Крокус Сити Холл» после теракта

«Крокус Сити Холл» после теракта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Крокус Сити Холл» после теракта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прения сторон по делу 19 обвиняемых в совершении террористической атаки на «Крокус Сити Холл» шли во 2-м Западном окружном военном суде три дня. После того как в понедельник, 16 февраля, Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для 15 из 19 подсудимых, 18–19 февраля свои доводы представляли сами фигуранты и их защитники.

В силу недостатка образования и плохого знания русского языка говорили в основном их адвокаты, а сами подсудимые ограничивались довольно скупыми извинениями и просьбами о милосердии. В последний день выступали в основном сообщники непосредственных исполнителей.

Теракт в «Крокусе»: цифры, схема, подозреваемые

Читать далее

По словам присутствовавших на шедшем в закрытом режиме заседании юристов, 19 февраля практически все обвиняемые попросили суд снять с них обвинения в терроризме. В частности, об этом говорили те, кто поставил боевикам автоматы Калашникова с патронами, и те, кто помогал другими способами — предоставляя машины, квартиры, деньги и т. д. Они снова уверяли, что не имели представления об истинных планах террористов, были введены в заблуждение и лишь по своей наивности оказывали услуги братьям по вере. Адвокат одного из них вообще попросил суд ограничиться девятилетним сроком заключения как максимальным наказанием.

При этом впервые один из сидевших в «аквариуме» для подсудимых фигурант пустил слезу, обращаясь к суду.

Ранее во время всего шедшего с августа прошлого года процесса подсудимые вели себя совершенно спокойно и, даже когда гособвинитель запросил почти для всех них пожизненные сроки лишения свободы, остались безучастными к происходящему.

После того как сторона защиты закончила свое выступление в прениях, настала завершающая стадия слушаний в виде реплик сторон. Своим правом в данном случае не преминули воспользоваться представители потерпевших. Как пояснила “Ъ” Людмила Айвар, один из адвокатов, представляющих интересы 139 пострадавших, она с коллегами попросила скорректировать наказание, которое предложили назначить прокуроры подсудимым.

Очевидцы теракта в «Крокусе» вспомнили, как все происходило

«Мы не согласились с запрашиваемыми сроками для четверки непосредственных исполнителей — Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакраму Рачабализоде»,— пояснила госпожа Айвар. Она напомнила, что обвинение затребовало для них пожизненное заключение в колонии особого режима с отбытием сначала от 16 до 18 лет в тюрьме. По ее словам, согласно закону, срок содержания на тюремном режиме не регламентирован, но по ст. 79 УК РФ после отбытия 25 лет «пожизненник» может ходатайствовать об УДО.

Адвокаты жертв трагедии предложили назначить всем четверым террористам именно по 25 лет тюрьмы с последующим отбыванием наказания в колонии особого режима, чтобы лишить их шанса даже подать ходатайство об освобождении спустя даже четверть века.

Также они попросили суд не обращаться, как хотели прокуроры, в органы по вопросам миграции с целью лишить гражданства РФ тех подсудимых, кто смог его незаконно приобрести. «По существующим договорам и соглашениям несколько обвиняемых при лишении гражданства теоретически могут быть переданы в Киргизию и Таджикистан для отбытия наказания»,— пояснила позицию потерпевших Людмила Айвар. Она отметила, что те опасаются: террористы при подобном маловероятном, но гипотетически возможном стечении обстоятельств на родине могут найти определенную поддержку от родственников и получить смягчение режима, если не освобождение.

На репликах сторон процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» практически завершен. 2 марта подсудимые обратятся к суду с последним словом, после чего «тройка» судей удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Решение, по прикидкам участников слушаний, скорее всего, будет оглашено за несколько дней до 22 марта — двухлетней годовщины трагедии, унесшей жизни 149 человек.

Сергей Сергеев

Фотогалерея

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Предыдущая фотография
Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все