Больше чем навсегда

Прения сторон по делу о террористической атаке на «Крокус Сити Холл» завершились в военном суде в Москве. Выступавшие последними сообщники нападавших попросили снять с них обвинения в терроризме, а один из 19 подсудимых расплакался. Впрочем, извинения и слезы не повлияли на позицию потерпевших. Они попросили ужесточить наказание четверке обвиняемых, которые непосредственно убивали людей в концертном зале, чтобы они не могли надеяться на УДО спустя 25 лет заключения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прения сторон по делу 19 обвиняемых в совершении террористической атаки на «Крокус Сити Холл» шли во 2-м Западном окружном военном суде три дня. После того как в понедельник, 16 февраля, Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для 15 из 19 подсудимых, 18–19 февраля свои доводы представляли сами фигуранты и их защитники.

В силу недостатка образования и плохого знания русского языка говорили в основном их адвокаты, а сами подсудимые ограничивались довольно скупыми извинениями и просьбами о милосердии. В последний день выступали в основном сообщники непосредственных исполнителей.

По словам присутствовавших на шедшем в закрытом режиме заседании юристов, 19 февраля практически все обвиняемые попросили суд снять с них обвинения в терроризме. В частности, об этом говорили те, кто поставил боевикам автоматы Калашникова с патронами, и те, кто помогал другими способами — предоставляя машины, квартиры, деньги и т. д. Они снова уверяли, что не имели представления об истинных планах террористов, были введены в заблуждение и лишь по своей наивности оказывали услуги братьям по вере. Адвокат одного из них вообще попросил суд ограничиться девятилетним сроком заключения как максимальным наказанием.

При этом впервые один из сидевших в «аквариуме» для подсудимых фигурант пустил слезу, обращаясь к суду.

Ранее во время всего шедшего с августа прошлого года процесса подсудимые вели себя совершенно спокойно и, даже когда гособвинитель запросил почти для всех них пожизненные сроки лишения свободы, остались безучастными к происходящему.

После того как сторона защиты закончила свое выступление в прениях, настала завершающая стадия слушаний в виде реплик сторон. Своим правом в данном случае не преминули воспользоваться представители потерпевших. Как пояснила “Ъ” Людмила Айвар, один из адвокатов, представляющих интересы 139 пострадавших, она с коллегами попросила скорректировать наказание, которое предложили назначить прокуроры подсудимым.

«Мы не согласились с запрашиваемыми сроками для четверки непосредственных исполнителей — Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакраму Рачабализоде»,— пояснила госпожа Айвар. Она напомнила, что обвинение затребовало для них пожизненное заключение в колонии особого режима с отбытием сначала от 16 до 18 лет в тюрьме. По ее словам, согласно закону, срок содержания на тюремном режиме не регламентирован, но по ст. 79 УК РФ после отбытия 25 лет «пожизненник» может ходатайствовать об УДО.

Адвокаты жертв трагедии предложили назначить всем четверым террористам именно по 25 лет тюрьмы с последующим отбыванием наказания в колонии особого режима, чтобы лишить их шанса даже подать ходатайство об освобождении спустя даже четверть века.

Также они попросили суд не обращаться, как хотели прокуроры, в органы по вопросам миграции с целью лишить гражданства РФ тех подсудимых, кто смог его незаконно приобрести. «По существующим договорам и соглашениям несколько обвиняемых при лишении гражданства теоретически могут быть переданы в Киргизию и Таджикистан для отбытия наказания»,— пояснила позицию потерпевших Людмила Айвар. Она отметила, что те опасаются: террористы при подобном маловероятном, но гипотетически возможном стечении обстоятельств на родине могут найти определенную поддержку от родственников и получить смягчение режима, если не освобождение.

На репликах сторон процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» практически завершен. 2 марта подсудимые обратятся к суду с последним словом, после чего «тройка» судей удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Решение, по прикидкам участников слушаний, скорее всего, будет оглашено за несколько дней до 22 марта — двухлетней годовщины трагедии, унесшей жизни 149 человек.

Сергей Сергеев