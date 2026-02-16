Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненное

Гособвинение попросило приговорить к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Даниэля Готье.

Прения прошли во 2-м Западном окружном военном суде. Фигурантов обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта.

Исполнителями теракта следствие считает Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова. Из них все, кроме Рачабализоды, признали вину. Последний отказался признавать себя террористом и заявил, что «совершил джихад». Помимо исполнителей, на скамье подсудимых оказались 15 человек, для 11 из них прокурор запросила пожизненное, остальным — от 19 до 22 лет колонии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Четверо нападавших открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Жертвами теракта стали 149 человек, еще 609 признали пострадавшими. Трое человек числятся пропавшими без вести.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд закрыли от террористов».

Никита Черненко