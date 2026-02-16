15 пожизненных за 149 жизней

Самый суровый приговор в истории современной России может быть вынесен 19 участникам террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл», совершенной в марте 2024 года. Изначально было очевидно, что пожизненное лишение свободы прокуроры запросят четверым непосредственным исполнителям теракта, унесшего жизни 149 человек. Однако в прениях сторон обвинение заявило, что до конца жизни должны быть изолированы 15 участников террористического подполья, предложив сделать относительное снисхождение в виде сроков от 20 до 23 лет лишь нескольким их подручным, предоставлявшим жилье и машины. По мнению надзорного ведомства, отбывать долгие годы даже «пожизненники» должны сначала в условиях не колонии особого режима, а тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Непосредственные исполнители теракта Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Фаридуни Шамсидин от 16 до 18 лет проведут в тюрьме, а только потом отправятся на пожизненное заключение в спецколонию

Прения сторон во Втором Западном окружном военном суде, где с августа прошлого года в закрытом режиме слушается дело о теракте в «Крокус Сити Холле», начались утром в понедельник, 16 февраля. Стоит отметить, что этому предшествовал допрос засекреченного свидетеля. Как оказалось, он не был установлен в ходе предварительного следствия и появился лишь недавно. Им является не имеющий отношения к теракту некий знакомый подсудимых Далерджона Мирзоева и Шамсидина Фаридуни. Напомним, что среди 19 фигурантов, оказавшихся на скамье подсудимых, именно последнему отводится самая активная роль. Председательствующий, как рассказал “Ъ” один из участников процесса, вне зала заседаний уточнил личность свидетеля, взял с него подписку, после чего он отвечал на вопросы суда, прокурора и адвокатов из соседнего помещения измененным голосом. «Он дал очень подробные показания, подтвердив роль всех подсудимых в причастности к совершенному теракту»,— пояснила “Ъ” адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 139 потерпевших.

В понедельник перед тройкой военных судей выступили трое гособвинителей. Представитель Генпрокуратуры Евгений Потапов говорил об объективной стороне преступления, его коллега — о доказательствах, подтверждающих вину подсудимых, а сотрудник прокуратуры Московской области огласил сроки наказания, которые, по мнению надзорного ведомства, они заслуживают.

Изначально было понятно, что для четверых непосредственных исполнителей — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоды, расстреливавших людей в концертном зале и поджигавших помещение, обвинение будет настаивать на пожизненном лишении свободы в колонии особого режима, а интрига заключалась в сроках наказания для их многочисленных сообщников. Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, в ходе предварительного следствия некоторые из обвиняемых дали признательные показания. Однако в суде все они признавали вину лишь частично, стараясь, как отметила госпожа Айвар, «преуменьшить свою роль». Четверо подсудимых настаивали, что не были осведомлены о планах террористов и лишь помогали своим братьям по вере, знакомым и родственникам. Впрочем, как заявляли в свое время представители следствия, все арестованные были в той или иной мере знакомы с планами террористов. В итоге достойными пожизненного заключения прокуроры посчитали 15 подсудимых. Среди них оказались и выходцы из Ингушетии Хусен Медов и Хусейн Халидов, поставившие исполнителям автоматы Калашникова и множество патронов, уже заряженных в магазины. Оружие было переделано из охолощенных образцов.

Причем прибыть в ИК особого режима они должны, лишь проведя от 8 до 18 лет в тюрьме. Исключение сделали лишь для Алишера Касимова, индивидуального предпринимателя, в квартире которого в Красногорском районе Путилково жили злоумышленники, а также Исроила Исломова и его сыновей Диловара и Аминчона, которые предоставили террористам машину Renault Symbol. Именно на ней исполнители приехали к концертному залу. Кроме того, говорится в деле, Исломовы оказывали им иную помощь. Касимова обвинение предложило отправить в колонию строгого режима на 22 года 10 месяцев с отбытием первых семи лет в тюрьме, а всю семью Исломовых — на 19 лет 11 месяцев каждого. Суровость наказания прокуроры обосновали общественной опасностью совершенного ими масштабного теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле», располагавшемся на МКАД, произошел 22 марта 2024 года. Вечером перед началом запланированного концерта рок-группы «Пикник» с симфоническим оркестром Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни с оружием приехали на машине к концертному залу, беспрепятственно вошли внутрь и стали расстреливать всех попадавшихся на пути людей. По ходу нападения они подожгли зрительный зал «Крокуса». Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 посетителей и сотрудников концертного зала получили ранения, телесные повреждения, ожоги и отравления угарным газом. Задержания подозреваемых в терроризме начались уже на следующий день. В том числе в Брянской области были перехвачены и непосредственные исполнители, направлявшиеся в сторону госграницы с Украиной, где их якобы могли принять.

Все подсудимые также должны, по мнению прокуроров, выплатить штрафы от 1,2 млн до 3 млн руб. Кстати, к ним всем также заявлены гражданские иски потерпевших.

По данным “Ъ”, порядка 150–200 млн руб. требуют непосредственные жертвы теракта и их родственники, а вместе с тем с исками обратились юрлица, владевшие «Крокус Сити Холлом», и другие организации.

Общая сумма исковых требований превышает 5 млрд руб. При этом прокуратура также намерена инициировать процедуру лишения гражданства РФ тех подсудимых, у кого оно имеется. Остаться без российского подданства могут и их родственники.

Представители потерпевших, выступавшие вслед за прокурорами, заявили, что поддерживают предложенное прокуратурой наказание. «Мы считаем его адекватным и соразмерным совершенному преступлению, которое находится сверх человеческих представлений даже для представителей радикальных верований»,— заявила “Ъ” Людмила Айвар. По ее словам, следователи СКР проделали огромную работу, собрав «исчерпывающие доказательства» вины каждого из фигурантов в зависимости от его роли.

Стоит отметить, что сами подсудимые, по словам участников процесса, встретили речь прокуроров совершенно спокойно и безучастно. И это было характерно для них во время всего процесса. Как говорят адвокаты, военные судьи, выбравшие для заседаний самое большое помещение Мосгорсуда на шестом этаже здания, организовали проведение слушаний на высшем уровне. «Заседания шли регулярно по три раза в неделю, и не было допущено ни одного срыва по техническим моментам»,— говорят адвокаты. Они также отметили, что обвиняемых условно разделили на две группы и помещали в двух отдельных «аквариумах», которые суд неофициально назвал «зоной отчуждения». Некоторые из фигурантов в свое время не изучали русский язык.

Как говорят присутствовавшие на процессе, у всех сложилось впечатление, что те все прекрасно понимают, но, согласно закону, им предоставили двух переводчиков — с таджикского и ингушского языков.

Правда, большинство в беседы практически не вступали, лишь иногда односложно отвечая на вопросы суда, понятна ли им суть какого-либо документа или показаний. Исключение составили лишь Алишер Касимов и один из младших Исломовых, живо уточнявших свою роль в том или ином моменте. Между тем допрошено было, по данным “Ъ”, около 60 потерпевших и десятки свидетелей.

Представители потерпевших также отметили, что подали иск к «Ингосстраху» как страховщику «Крокус Сити Холла», но он был отклонен, так как не окончено следствие по делу о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 238 УК РФ). Его ведет тот же следователь ГСУ СКР, что и основное, а сейчас по нему уже более года ведется пожарно-техническая экспертиза. Между тем адвокаты настаивают на дополнительной строительно-технической экспертизе всего комплекса, а не только тех мест, где был пожар, чтобы дать оценку состояния всего сгоревшего здания. Ведь, как они отмечают, только 47 из числа погибших стали жертвами непосредственно террористов, а смерть остальных наступила от воздействия дыма и огня, вызванного совершенным ими же поджогом. Еще один человек считается пропавшим без вести.

