Минздрав предложил включить вакцины от рака в программу ОМС

Минздрав России предложил расширить госпрограмму по бесплатному оказанию медицинской помощи на 2026 год. В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) министерство предложило включить вакцинные препараты от рака. Текст постановления опубликовали на сайте проектов федеральных актов.

Согласно тексту документа, к видам медпомощи от государства предложили добавить новые методы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями:

лекарственную противоопухолевую терапию при помощи мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента;

противоопухолевую лекарственную терапию метастатического колоректального рака пептидной вакциной «Онкопепт»-2;

Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных компонентов.

В проекте отмечается, что согласно технологическому применению мРНК-вакцин, препарат будет вводиться пациентам в несколько этапов. «Необходимость установления отдельных нормативов финансовых затрат для каждого из этапов лечения обусловлена длительным и высокозатратным (в том числе по причине высокой стоимости производства персонализированной мРНК-вакцины) сроком лечения (более полугода)»,— уточнили в тексте проекта.

В декабре 2025 года НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустил три тестовые вакцины мРНК от онкологических заболеваний. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. В начале февраля Минздрав разрешил применять одну из вакцин Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) онкологии имени Блохина для терапии меланомы. Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщал, что создание одной мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тыс. руб.