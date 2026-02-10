Минздрав РФ разрешил применять отечественную вакцину для терапии меланомы

Минздрав России разрешил применять отечественную персонализированную мРНК-вакцину Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) онкологии имени Блохина для терапии меланомы. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает «РИА Новости».

В ведомстве сообщили, что индивидуализированный биотехнологический лекарственный препарат (иБТЛП) мРНК предназначен для применения в соответствии с индивидуальным медицинским назначением и изготавливается непосредственно в медучреждении для конкретного пациента. Препарат будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения взрослых пациентов с меланомой кожи IIB-IV стадии. Лечение будет проводиться только после удаления всех метастатических очагов, уточнили в министерстве.

Первые три тестовые вакцины мРНК от онкологии были выпущены в декабре 2025 года НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщал, что создание одной мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тыс. руб. Для пациентов она будет бесплатной.