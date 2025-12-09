В центре Гамалеи выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака

Фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

«Самое главное — в нашем ведущем онкологическом центре Герцена под руководством академика Каприна получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии — начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей»,— рассказал господин Гинцбург на конференции в Институте системного программирования им. В.П. Иванникова. Слова главы центра приводит ТАСС.

Персонализированные мРНК-вакцины создаются на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. Господин Гинцбург ранее сообщал, что в сентябре вакцину ввели 60 добровольцам с меланомой в двух онкоцентрах — при Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена и при НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщал, что создание одной мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тыс. руб. Для пациентов она будет бесплатной.

Полина Мотызлевская