Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

Михайловский театр в Санкт-Петербурге закроется на реконструкцию до начала театрального сезона 2027 года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«У вас сейчас предстоит реконструкция, заказано соответствующее сценическое оборудование, планшет сцены. На какое-то время придется пережить закрытие театра, но, я думаю, мы с этим моментом справимся: жесткий график, жесткое планирование соответствующих работ», — рассказал губернатор (цитата по ТАСС). Господин Беглов также пообещал создать попечительский совет театра.

На той же встрече глава города представил нового художественного руководителя театра. Им стал народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков. Он сообщил, что во время реконструкции театра труппа продолжит работу. «Мы все равно будем продолжать работать, мы найдем другой театр или другое здание, где мы могли бы проводить наши выступления»,— заявил господин Абдразаков.

Предыдущий художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман покинул пост в январе 2026 года. Господин Кехман занимал его с 2015 года. В отношении него с лета 2025-го расследуется уголовное дело о растрате в особо крупном размере при ремонте возглавляемых им учреждений культуры — Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском театре и МХАТ имени Горького.