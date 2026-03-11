В Вашингтоне в третий раз установили статую Трампа и Эпштейна

На Национальной аллее в Вашингтоне рядом с Капитолием уже в третий раз за несколько месяцев установили статую, изображающую президента США Дональда Трампа вместе с осужденным за сутенерство и секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишут The Washington Post (WP) и другие СМИ.

Первая статуя, изображающая держащихся за руки Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, была установлена в Вашингтоне в сентябре прошлого года. WP отмечает, что эта работа стала частью серии «политически мотивированных скульптур», критикующих президента США и установленных анонимной группой. Вскоре она была снесена. В октябре та же статуя была установлена снова.

Нынешняя инсталляция отличается от предыдущей — покрытая золотой краской статуя высотой 3,7 м изображает господина Трампа и Эпштейна в знаменитой сцене обнимающихся Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет из фильма «Титаник». Статую сопровождает табличка «Трагическая история любви Джека и Розы (главные герои "Титаника".— “Ъ”) основана на роскошных путешествиях, бурных вечеринках и тайном рисовании обнаженных. Этот памятник посвящен дружбе между Дональдом Трампом и Джеффри Эпштейном — дружбе, которая, по-видимому, также была основана на роскошных путешествиях, бурных вечеринках и тайном рисовании обнаженных».

Яна Рождественская