В Вашингтоне вернули статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна

Бронзовая статуя президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, вернулась на Капитолийский холм спустя неделю после ее демонтажа. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ранеe статую демонтировали после с истечения срока разрешения, выданного службой национальных парков.

По информации газеты статуя была повреждена во время предыдущего снятия. Руки Трампа и Эпштейна были разъединены, однако скульптуру восстановили и вновь соединили их.

Статую напротив Капитолия установили неизвестные в конце сентября. У инсталляции была установлена табличка со словами «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном».

Уголовное преследование Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в 2002–2005 годах, было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.