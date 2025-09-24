Напротив Капитолия появилась статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна

Неизвестные установили напротив Капитолия бронзовую статую президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки. У инсталляции есть табличка со словами «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном». Фото опубликовала The Washington Post (WP).

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Служба национальных парков выдала разрешение на установку скульптуры на Национальной аллее перед зданием Капитолия. Разрешение действительно до 20:00 28 сентября. В заявлении на его получение сказано, что цель — это «демонстрация свободы слова и художественного самовыражения с использованием политических образов». Газета отмечает, что эта работа стала частью серии «политически мотивированных скульптур», критикующих президента США. Они были установлены в Вашингтоне и других городах «анонимной группой».

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. В августе того же года его нашли мертвым в следственном изоляторе на Манхэттене. По официальной версии, он покончил с собой. В соцсетях активно обсуждается теория о том, что услугами финансиста пользовались госслужащие США, знаменитости и представители бизнеса, и кто-то из них мог заказать его убийство. Многие сторонники Дональда Трампа утверждали, что у Эпштейна был «список клиентов», но ФБР это не подтвердила. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон говорил, что господин Трамп был информатором ФБР по делу финансиста.