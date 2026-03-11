Семьям погибших при ракетном ударе по Брянску выплатят по 1,5 млн рублей

Власти Брянской области выплатят по 1,5 млн руб. семьям погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в эфире «Соловьев Live».

Выплата тяжелораненым составит 600 тыс. руб. Пострадавшие с ранениями средней степени тяжести получат по 300 тыс. руб. Деньги будут выплачены из областного бюджета, уточнил господин Богомаз.

По информации главы региона, 10 марта ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По версии СКР, ракет было не менее восьми. Семь человек погибли, более 40 пострадали. Повреждено свыше 70 объектов инфраструктуры, заявили в СКР. Расследуется уголовное дело о теракте. 11 марта в Брянской области объявлено днем траура.

