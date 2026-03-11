Зону поиска пропавших детей в Звенигороде планируют расширить

Зону поиска пропавших детей на Москве-реке в Звенигороде планируют расширить, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков перестали выходить на связь 7 марта. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

«Практически изучена запланированная ранее зона. В среду будет решаться вопрос о ее увеличении, как вниз по течению реки, так и в примыкающих к ней местах»,— сказал собеседник агентства.

По информации главы Одинцовского округа Андрея Иванова, в поисковой операции задействованы сотрудники МЧС, «Мособлпожспаса», отряд «ЛизаАлерт», водолазная группа «ДобротворецЪ», а также сотрудники полиции и медики.