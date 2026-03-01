Баррель на вырост

Добыча нефти в России в 2026 году может перейти к росту после снижения в прошлом году в том числе за счет смягчения ограничений ОПЕК+. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке страны ОПЕК+ возобновили отказ от добровольных ограничений на добычу, но пока аналитики не ждут сокращения предложения на мировом рынке.

Россия по итогам 2026 года может нарастить добычу нефти и газового конденсата на 3% год к году, до 10,9 млн баррелей в сутки (б/c), следует из отчета аналитической компании «Эйлер». Отрасль может перейти к восстановлению после спада 2025 года, когда, по оценкам ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), добыча сократилась на 0,8–1%, до 9,1 млн б/с. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что в 2025 году в России было добыто 512 млн тонн нефти и газового конденсата. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Смягчение ограничений в рамках ОПЕК+ формально открывает возможность для России нарастить добычу на 6%, или на 572 тыс. б/с, отмечают в компании «Эйлер». Но, продолжают аналитики, в декабре 2025 и январе 2026 года добыча в России отстала от разрешенных квот ОПЕК+ на 278 тыс. и 328 тыс. б/с соответственно. Недобор квоты составил около 3–3,5%, что, указывают в компании «Эйлер», вынуждает закладывать в сценарий более скромные темпы прироста добычи в 2026 году. По прогнозу аналитиков, запас по квотам в 2026 году сохранится, в среднем на 250 тыс. б/с.

Отставание России от квот в декабре—январе, вероятно, обусловлено логистикой и ценовой конъюнктурой, поясняет старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрей Полищук. Фактический рост добычи, по словам аналитика, будет зависеть от ценовой конъюнктуры. Например, продолжает он, в 2021 году Россия смогла нарастить добычу год к году на 210 тыс. б/с. Тогда тоже происходило постепенное увеличение квот ОПЕК+ — к декабрю того же года они выросли почти на 1 млн б/с.

На встрече 1 марта восемь стран ОПЕК+ возобновили сокращение дополнительных добровольных корректировок добычи после перерыва, сделанного на первый квартал 2026 года, согласовав повышение квот на 206 тыс. б/с. в апреле. Квоты для России и Саудовской Аравии увеличены на 62 тыс. б/с, до 9,63 млн и 10,16 млн б/с соответственно.

Альянс немного повышает предельный уровень добычи в условиях военного конфликта на Ближнем Востоке и угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% мировой нефти. Но сокращение предложения аналитики пока считают маловероятным. По прогнозам Vortexa, при усилении эскалации резко вырастут ставки фрахта и цены на нефть. Серьезный сбой, в результате которого с рынка будет изъято более 1 млн б/с, вероятно, вызовет скоординированные ответные действия производителей и высвобождение запасов, считают в компании.

Как отмечают в компании «Эйлер», смягчение действующих квот обеспечит России потенциал для наращивания производства, но сохраняющийся риск избыточного предложения может потребовать повторного ужесточения ограничений со стороны ОПЕК+. МЭА прогнозирует профицит в диапазоне 3,1–3,7 млн б/с. В компании «Эйлер» указывают, что в декабре 2025 года объем запасов стран Организации экономического сотрудничества и развития впервые с 2021 года превысил историческую норму, что отражает избыток предложения.

Аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов говорит, что инвестиционная активность нефтяной отрасли в 2026 году будет в основном зависеть от влияния санкций на экспорт и поведения ключевых покупателей — Китая и Индии. По данным аналитиков Vortexa, доля российской нефти в индийском импорте в феврале снизилась до 20%, или 1,1 млн б/с, против 36% в ноябре 2025 года, доля в китайских закупках, напротив, увеличилась с 11% до 18%, или 1,9 млн б/с. Как отмечают в Vortexa, пока нет признаков сокращения объемов экспорта российской нефти, но сложности создают высокие дисконты.

Как сообщал Bloomberg, в условиях роста скидок на российскую нефть и крепкого рубля российские нефтекомпании в 2025 году сократили объемы эксплуатационного бурения на 3,4% год у году, до 29,14 тыс. км, что стало минимумом за три года. Виктория Трифонова, старший аналитик аналитического центра «Яков и партнеры», говорит, что текущий объем проходки пока позволяет удерживать добычу от резкого падения на зрелых месторождениях. Но, добавляет она, снижение показателя на 3,4% в годовом выражении создает предпосылки для стагнации или сокращения производства уже в 2026–2027 годах. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что при сохранении объемов бурения на уровне прошлого года российская нефтяная отрасль способна компенсировать естественное падение на зрелых месторождениях. Но, добавляет он, для устойчивого роста этого уже недостаточно.

Ольга Семеновых