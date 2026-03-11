МХТ имени Чехова попросил зрителей печатать билеты из-за отключений интернета

В МХТ им. А. П. Чехова попросили зрителей приходить с распечатанными билетами из-за сбоев в работе интернета в Москве. «Уважаемые зрители! В связи с ограничением связи в центральных районах Москвы просим вас перед посещением театра распечатывать билеты или заблаговременно сохранять их в смартфоне», — указано в сообщении пресс-службы театра в Telegram-канале.

С конца прошлой недели москвичи стали жаловаться на слабую связь и низкую скорость интернет-соединения в центре города. В Роскомнадзоре призвали обращаться к Минцифры с вопросами о работе мобильного интернета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ограничения вводят для безопасности граждан, они продлятся «столько, сколько нужно».

Как массовые отключения интернета повлияли на столичный бизнес — в материале «Ъ».