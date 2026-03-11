Песков: связь в Москве будут ограничивать столько, сколько нужно

Профильные ведомства принимают решения по ограничению связи в российских регионах в зависимости от обстановки, они полностью уполномочены совершать такие действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На брифинге его в том числе спросили, как долго могут продолжаться отключения и может ли несущий по этой причине убытки бизнес, в том числе в Москве, рассчитывать на помощь государства.

«Повторюсь, что все в строгом соответствии с законом. Продлятся эти действия столько, сколько нужно», — сказал господин Песков.

Он подчеркнул, что «у граждан нет сомнений, что обеспечение безопасности – основной приоритет». Пресс-секретарь повторил свое вчерашнее высказывание: обсуждаемая бизнесом проблема должна «обязательно стать темой разговора для соответствующих ведомств».

С конца прошлой недели москвичи стали жаловаться на слабую связь и низкую скорость соединения в центре города. В Роскомнадзоре призвали обращаться к Минцифры с вопросами о работе мобильного интернета.

