Госслужба пошла под упрощение

Как и предполагал “Ъ”, Белый дом расширяет на следующий этаж вертикали исполнительной власти эксперимент с оптимизацией внутренней бюрократии. По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, ведомства должны были оценить свои внутренние рабочие процессы, изучив их в том числе на предмет наличия избыточных документов и согласований и взвесив необходимость подготовки бумажных документов. По итогу ведомства сформировали конкретные показатели и контрольные точки по перезапуску своей внутренней работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как и предполагал “Ъ” (см. номер от 29 апреля), эксперимент по упрощению и автоматизации внутреннего документооборота правительство распространит и на федеральные органы исполнительной власти. Напомним, что «пилот» по оптимизации работы стартовал на площадке аппарата Белого дома с начала 2025 года и показал экономию трудозатрат в подготовке правительственных законопроектов. Сначала он охватил четыре департамента, а позднее распространился на весь аппарат правительства. Теперь по поручению его руководителя, вице-премьера Дмитрия Григоренко (куратор проекта), правительство масштабирует эксперимент на все федеральные министерства и ведомства.

Как рассказали “Ъ” в секретариате вице-премьера, при поддержке аналитиков аппарата правительства 51 ведомство (50 ФОИВ, подчиняющихся правительству, и Минюст) должны были оценить свои внутренние рабочие процессы. «Они изучили их на предмет наличия избыточных документов, ручного ввода данных и кликов в IT-системах, а также излишних согласований и бумажных копий документов. По итогам этой оценки ФОИВ представили конкретные показатели и контрольные точки по перезапуску своей работы»,— уточнил собеседник “Ъ”. При этом ведомства сами определяют направления оптимизации — например, документооборот или административную деятельность.

Сейчас в «пилоте» участвуют все департаменты аппарата правительства, для каждого из них установлены четкие ключевые показатели эффективности по сокращению бюрократии, связанные с выполняемыми ими задачами. Причем эти критерии подразделения также определили для себя сами. Например, до конца 2025 года департамент протокольного обеспечения должен сократить количество избыточных документов вдвое, исключив 3 тыс. документов. «Все результаты по оптимизации работы департаментов фиксируются на отдельном дашборде, который в режиме онлайн отображает уровень организационной зрелости структурных подразделений и одновременно фиксирует изменения»,— говорят в секретариате вице-премьера.

Напомним, что в ходе эксперимента на площадке аппарата Белого дома продемонстрирован довольно редкий подход к перестройке работы «на ходу» в чувствительной сфере (аппарат де-факто обеспечивает всю внутреннюю бюрократию правительства, включая работу премьера и всех его заместителей). «Пилот» стал возможен после нескольких этапов последовательного улучшения исполнительской дисциплины. В итоге в первом квартале 2025 года в Госдуму в срок были внесены все 100% законопроектов правительства (в 2024 году — 99%, в 2023 году — 95%, в 2022 году — только 84%), в срок приняты и 100% подзаконных актов (в 2024 году сроки были выдержаны в 99,8% случаев против 97,5% в 2023 году и 82% — в 2022-м). Это и есть результат работы дашборда — специальной информсистемы мониторинга ключевых задач. Отметим, что по итогам первого полугодия в срок на рассмотрение в Госдуму также были внесены 100% законопроектов.

«Сейчас наша задача — не просто ускорять согласования и контролировать исполнение задач, а повышать реальную эффективность работы госаппарата»,— отмечает Дмитрий Григоренко. Так, отменены 150 избыточных докладов ФОИВ, направляемых в рамках исполнений поручений вице-премьеров (это 1% от всех подобных документов, направляемых департаментами, прошедшими оптимизацию), в связи с утратой их актуальности и отмены поручений. Признаны избыточными 300 отчетов ФОИВ — это уже 17% от всех документов в процессе — и подразделений аппарата правительства о ходе разработки проектов подзаконных актов (актуальная информация берется из системы электронного документооборота). «В целом по оптимизированным процессам в два раза сокращен ручной ввод данных, при этом отменено свыше 1,8 тыс. избыточных документов. Кроме того, суммарно на 244 дня была сокращена длительность операционных процессов в работе департаментов»,—сообщили “Ъ” в аппарате правительства.

Венера Петрова