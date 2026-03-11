Reuters: Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара

Shell и TotalEnergies, а также другие компании, закупающие сжиженный природный газ (СПГ) у нефтегазовой катарской QatarEnergy, объявили своим клиентам о форс-мажоре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Shell закупает 6,8 млн тонн катарского СПГ в год, а TotalEnergies — 5,2 млн тонн в год, пишет Reuters.

В начале марта Катар — второй по величине в мире экспортер СПГ — остановил производство газа и сопутствующих продуктов на объектах в городах Рас-Лаффан и Месаид из-за ударов иранских дронов. На следующий день QatarEnergy объявила о приостановке выпуска продукции переработки газа.