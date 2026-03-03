QatarEnergy остановила выпуск продуктов переработки газа из-за ударов Ирана

Компания QatarEnergy приостановила выпуск продукции переработки газа, включая мочевину, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты. Об этом сообщила сама компания, ее заявление приводит AFP. Накануне QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на объектах в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид.

По данным Bloomberg, после объявления QatarEnergy цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 3,8%. Агентство отмечает, что QatarEnergy владеет 50% акций Qatalum, крупного регионального производителя металла, совместно с партнером Norsk Hydro ASA.

2 марта QatarEnergy приостановила производство СПГ из-за ударов иранских беспилотников по объектам в Катаре. По данным Минобороны страны, один БПЛА был нацелен на водный резервуар электростанции в Месаиде, а другой — на энергетический объект в городе Рас-Лаффан.

США и Израиль начали военную операцию в Иране 28 февраля, после чего Исламская Республика ответным огнем атаковала американские военные базы на Ближнем Востоке. Воздушное пространство закрыли десять стран региона. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия сообщили о намерении ответить на удары со стороны Ирана.

