QatarEnergy остановила производство СПГ из-за ударов иранских дронов

Катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на объектах в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид.

Минобороны Катара ранее сегодня сообщило, что со стороны Ирана были выпущены два беспилотника по объектам на территории страны. Один БПЛА, по данным ведомства, был нацелен на водяной резервуар электростанции в Месаиде, а другой — на энерегетический объект в городе Рас-Лаффан.

«В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов», — сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).