Один из фигурантов дела о крупном хищении при оборонзаказе «10-ГПЗ» признал вину

В Советском районном суде Ростова-на-Дону прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении начальника планово-экономического отдела ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину фигурант признал в полном объеме, сообщил корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее господин Захарцов и его адвокат ходатайствовали об особом порядке принятия судебного решения. Поскольку у сторон возражений не было, суд удовлетворил ходатайство.

Рассмотрение уголовного дела в особом порядке проводится без исследования и оценки доказательств, собранных по делу.

В рамках судебного заседания были приобщены еще три гражданских иска, поэтому суд решил назначить следующее заседание на 13 марта. Сторонам к этой дате необходимо представить позицию по сути исковых требований.

В 2020–2024 годах с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. Фигуранты путем завышения стоимости продукции и внесения в документы о поставках заведомо ложных сведений похитили свыше 2,2 млрд руб. В результате государству и 16 предприятиям промышленности был причинен ущерб в особо крупном размере.

Фигурантами стали гендиректор ростовского ООО «Десятый подшипниковый завод» Александр Дьяченко, собственники предприятия Роман Волков и Людмила Кулешова, бывший заместитель руководителя Росстандарта России Алексей Кулешов (двоюродный брат Романа Волкова и сын Людмилы Кулешовой), экс-директор по экономике и финансам Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин.

Мария Хоперская