ССК представила первую в России мультиагентную AI-систему

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО «СЗ «ССК» Фото: предоставлено ООО «СЗ «ССК»

Один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости на юге России — Группа компаний ССК — интегрировал в работу мультиагентную AI-систему, которая анализирует речь клиентов и выстраивает персональную коммуникацию на каждом этапе воронки продаж. В мероприятии приняла участие директор клиентского сервиса УК Алина Мелконян.

Ноу-хау на рынке продаж недвижимости презентовал директор по информационным технологиям ГК ССК Александр Кармаза в рамках «Российской строительной недели» на выставке RosBuild в Москве.

Ранее в ССК объявили 2026 год «Годом технологий и интеграции искусственного интеллекта». Представленный сервис — лишь одна из ключевых инициатив данной стратегии.

Первые на российском рынке

ССК заявила о себе как о первой российской компании, которая применила искусственный интеллект (ИИ) для изучения и удовлетворения потребностей клиентов. Несмотря на то что AI-инструменты, такие как речевая аналитика, чат-боты, предиктивные модели оценки спроса, давно используются в девелопменте, подход ССК имеет принципиальные отличия.

Существующие системы чаще всего фиксируют факты: что клиент сказал, сколько длился разговор, на каком этапе воронки он находится. Мультиагентная AI-система ССК позволяет глубже анализировать потребности клиентов: она интерпретирует смысл сказанного через методологическую рамку JTBD (Jobs To Be Done) и выявляет три вида мотивов:

Функциональный мотив — это конкретная задача: «нужна квартира рядом с работой», «ищу двушку с кухней от 12 метров».

Эмоциональный — то, что клиент чувствует: «хочу наконец-то свое, а не арендованное», «устал от шума на первом этаже».

Социальный — как покупка встраивается в жизненный контекст: «переезжаем к морю ради детей», «хочу, чтобы родители жили рядом».

К слову, один клиент может иметь сразу три мотива, однако менеджер зачастую фиксирует только функциональный, так как он проще всего формализуется в CRM. AI-система фиксирует все три мотива и на основе этого относит клиента к определенному сегменту. Способность «слышать» не только слова, но и понимать причины, скрывающиеся за ними, делает систему уникальной для российского рынка.

Фото: предоставлено ООО «СЗ «ССК»

Как это работает?

AI-сервис Lead2Key интегрируется с CRM компании и получает доступ к звонкам и перепискам в мессенджерах. Система работает на основе мультиагентной архитектуры: несколько автономных AI-агентов одновременно анализируют разные аспекты коммуникации и сопоставляют результаты между собой. Принципиальное отличие от традиционных инструментов речевой аналитики — персонализация на уровне реальных профилей клиентов. Система формирует портреты на основе озвученных клиентом мотивов, ожиданий и барьеров. Так рождаются сегменты, которые ведут себя в воронке принципиально по-разному.

Далее AI предлагает менеджеру наиболее подходящий следующий шаг. При этом ИИ не заменяет менеджера, а лишь предоставляет ему инструмент, чтобы он мог увидеть клиента не через призму стандартных полей CRM. Помимо продаж, система генерирует материал для маркетинга и продуктовой команды. Из речи клиентов извлекаются паттерны, которые ложатся в основу рекламных креативов и корректировок продукта.

Процесс полностью замкнут: звонки и переписки порождают сегменты, сегменты определяют коммуникацию, коммуникация формирует обратную связь, обратная связь корректирует и продукт, и маркетинг. При этом система постоянно совершенствуется благодаря способности дообучаться на данных CRM компании в процессе использования. То есть чем дольше она работает, тем точнее сегментация и тем глубже понимание потребностей клиента.

Совместная разработка ССК и Lead2Key — пример смещения приоритетов в девелопменте. Раньше главными конкурентными преимуществами были локация, стоимость квадратного метра и темпы строительства. Теперь же на первый план также выходят глубокое знание клиента и способность выстраивать с ним персональную коммуникацию на каждом этапе воронки продаж.

Работая в сложных условиях рынка жилищного строительства, девелопер понимает: выиграет не тот, кто строит больше объектов, а тот, кто лучше понимает, для кого он их строит.

ООО «СЗ «ССК» https://sskuban.ru/