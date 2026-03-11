Страны Азии сокращают рабочую неделю из-за дефицита топлива

Страны Юго-Восточной Азии готовятся к нефтяному кризису из-за эскалации на Ближнем Востоке. В числе принимаемых властями стран мер — введение четырехдневной рабочей недели и перевод сотрудников на удаленку, пишет Financial Times (FT).

На Филиппинах администрация президента распорядилась ввести четырехдневную рабочую неделю во многих ведомствах. Также власти призвали должностных лиц правительства «ограничить официальные поездки только выполнением необходимых функций» для экономии электроэнергии.

Правительство Таиланда распорядилось, чтобы сотрудники большинства госучреждений работали из дома. Вьетнам призвал компании «поощрять удаленную работу», а население — отдавать приоритет совместным поездкам на автомобиле или велосипеду. Индонезия пообещала увеличить расходы на субсидирование топлива.

Правительство Вьетнама заявило, что оно «поручило и настоятельно призвало нефтеперерабатывающие заводы и всю национальную цепочку поставок нефти… сосредоточиться на решении проблем, поиске новых источников нефти и поддержании производственных и коммерческих операций для обеспечения непрерывных поставок на рынок».

FT пишет, что высокие цены на нефть могут значительно увеличить дефицит бюджета стран Азии, субсидирующих топливо. По мнению экономистов, это также усилит инфляционное давление, потенциально вынуждая центральные банки воздерживаться от снижения процентных ставок, которое могло бы стимулировать экономический рост. По данным издания, в некоторых частях Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама уже началась паническая скупка нефти. Правительство Вьетнама призвало нефтеперерабатывающие заводы сосредоточиться на «поиске новых источников нефти и поддержании производственных и коммерческих операций для обеспечения непрерывных поставок на рынок».

Цены на энергоносители перешли к росту после того, как США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе, а также фактически перекрыла Ормузский залив, что привело к выпадению 17% мировых поставок нефти. 9 марта цена на нефть марки Brent взлетела до $114 за баррель.

Подробности — в материале «Ъ» «Шок и инфляционный трепет».