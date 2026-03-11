На месторождении Тенгиз в Казахстане спустя два месяца возобновили добычу нефти

Добыча нефти на месторождении Тенгиз в Казахстане восстановлена после перерыва, вызванного перебоями в энергоснабжении. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, суточный объем добычи на месторождении сейчас достигает 120 тыс. тонн нефти.

18 января на месторождении произошло возгорание трансформаторов. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было. На следующий день компания «Тенгизшевройл» остановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за неполадок в системе распределения электроэнергии.

26 января оператор восстановил добычу на Королевском месторождении. Работы на Тенгизе начали постепенно возобновлять 31 января.