На Королевском месторождении в Казахстане возобновили добычу нефти

Компания-оператор Королевского в Казахстане «Тенгизшевройл» (ТШО) возобновила добычу нефти на месторождении, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики. Работы были приостановлены после ЧП на соседнем месторождении Тенгиз, которое вызвало проблемы с системами распределения электроэнергии.

«Завод второго поколения (ЗВП.—"Ъ") и Королевское месторождение запущены, Тенгиз готовится к возобновлению добычи в ближайшее время»,— заявили в министерстве. Сейчас работа предприятия обеспечена за счет сырья с Королевского, возобновившего добычу 26 января в 4:00 по местному времени. Поток нефти на ЗВП достигает 2,5 тыс. т в сутки.

Со 2 февраля, добавили в ведомстве, на заводе планируют возобновить работу через системы повышения давления с использованием компрессора и четырех трансформаторов. Это позволит наладить подачу сырья на комплекс технологических линий и ЗВП.

На Тенгизе «объявлена полная мобилизация всех сил и технических ресурсов», заверили в Минэнерго Казахстана. Весь необходимый персонал проводит финальные технические испытания перед перезапуском добычи. В частности, проверяют энергетические объекты и системы распределения электричества.

18 января на месторождении Тенгиз в Казахстане загорелся трансформатор турбины GT-9.3. Для обеспечения безопасности ТШО приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км Королевском сроком на 7–10 дней. Позднее на Тенгизе объявили форс-мажор. Минэнерго Казахстана начало расследование.