На казахстанских месторождениях Тенгиз и Королев остановили нефтедобычу

Добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королев в Казахстане временно прекращена из-за проблемы электроснабжения. Об этом сообщил оператор месторождения — компания «Тенгизшевройл». Накануне на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформатора турбины.

«В качестве меры предосторожности компания временно прекратила добычу на своих нефтяных месторождениях Тенгиз и Королев», — сообщила «Тенгизшевройл» на запрос агентства Reuters. В компании пояснили, что приостановка добычи связана с «проблемой, которая затронула некоторые системы распределения электроэнергии на объекте».

Возгорание турбины GT-9.3 на ГТЭС-4 произошло в 09:53 по местному времени (11:53 мск) 18 января. Персонал был эвакуирован. Аварийная служба устранила возгорание. «Пострадавших нет, и безопасность персонала остается главным приоритетом», — сообщили в компании.