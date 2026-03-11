Минпросвещения заявило о сокращении числа школьников с плохой успеваемостью

Президент Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Тот рассказал, что количество школьников с плохой успеваемостью в стране снизилось до 15%.

По словам министра, Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования. «И отдельно мы работаем и с отстающими школьниками: за пять лет их количество уменьшилось на 10 процентов — с 25 до 15 процентов»,— уточнил господин Кравцов (цитата по сайту Кремля).

В августе 2025 году спикер Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию на тему полной отмены домашнего задания. По его словам, школьники в среднем тратят на учебу от восьми до десяти часов в день, что является для них чрезмерной нагрузкой. В Госдуме готовили предложения по изменению подходов к домашним заданиям. Минпросвещения не согласилось с данными о чрезмерной нагрузке на школьников.