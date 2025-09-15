Минпросвещения не согласилось с данными СПЧ о чрезмерной нагрузке школьников

Минпросвещения считает некорректными данные Совета при президенте по правам человека о том, что с 5-го класса учебная нагрузка на школьников превышает максимальную продолжительность рабочей недели у взрослых (40 часов). Это следует из комментария министерства «Ъ».

Объем нагрузки в 5-6 классах не может превышать 30 часов, а в 7-11 классах — 35 часов. При этом объем внеурочной деятельности во всех классах может достигать десять часов в неделю, отметили в Минпросвещения. Внеурочная деятельность предполагает, например, посещение музеев, участие в физкультурном клубе или театральных постановках.

«Такая деятельность не может быть приравнена к рабочему дню взрослого человека»,— заявили в министерстве. Внеурочная деятельность — обязательная часть образовательной программы. Школы самостоятельно разрабатывают и утверждают ее план.

Минпросвещения России регулярно принимает меры по снижению нагрузки на школьников, добавили в ведомстве. В этих целях министерство разработало 30 вариантов расписаний уроков для 1–11-х классов на 2025–2026 учебный год. Рекомендации были направлены во все регионы страны. Каждое учебное заведение может адаптировать предложенные модели под свои условия, не выходя за рамки единых федеральных требований.

В августе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин начал дискуссию на тему полной отмены домашнего задания. По его словам, школьники в среднем тратят на учебу от восьми до десяти часов в день, что является для них чрезмерной нагрузкой. В Госдуме сообщили о подготовке предложений по изменению подходов к домашним заданиям.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Урочный круг».